‘NS moet ervoor zorgen dat je niet als een ingeblikt sardientje in de trein zit’

Foto: Sebastiaan Scheffer

“Alleen met thuisblijven vermijd je alle risico’s”, zo stelt RUG-epidemioloog Esther Metting maandagochtend in dagblad Trouw over de bijna volledige hervatting van het reguliere treinverkeer door de NS.

De treinen van de NS rijden, op spits- en nachttreinen na, weer volgens de reguliere dienstregeling. Epidemiologen vinden echter dat het protocol van branchevereniging OV-NL, wat nu door de NS wordt gebruikt, niet verstandig is. Volgens dit protocol kunnen treinen, zolang iedereen zit, volledig bezet ‘coronaproof’ rijden.

Ook Esther Metting vindt dit onverstandig, zo stelt ze in Trouw. Mondkapjes helpen enigszins, maar zijn geen wondermiddel, aldus Metting. Thuisblijven is volgens Metting de enige manier om vrij te blijven. De RUG-epidemioloog stelt daarnaast dat besmettingen in de trein moeilijk naar het rijtuig te herleiden zijn. Metting stelt dan ook dat de NS controleurs in moet gaan zetten, om er zo voor te zorgen dat treinen niet overvol raken.

Daarnaast stelt Metting dat de NS de ventilatie permanent de ramen open moet zetten en adviseert reizigers, om besmettingen makkelijker te traceren, de CoronaMelder-app van VWS te downloaden.