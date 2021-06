nieuws

Noorderzon 2019 (c) Niels Knelis Meijer

Het cultuurfestival Noorderzon is op zoek naar medewerkers. Het festival wordt van 12 tot en met 22 augustus voornamelijk in het Noorderplantsoen gehouden.

Dit jaar is dat vanwege de corona wel in aangepaste vorm. Er hebben zich inmiddels 150 mensen gemeld, maar er is meer personeel nodig.

De organisatie zoekt mensen voor de horeca, kaartverkoop, op en afbouw van evenementenlocaties en publieksbegeleiding. Op de site van Noorderzon is meer informatie te vinden.