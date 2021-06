Noorderzon maakt volledig internationaal programma bekend

nieuws

Noorderzon 2019 (c) Niels Knelis Meijer

Vanaf donderdag 1 juli kunnen belangstellenden kaarten kopen voor het volledige internationale hoofdprogramma van Noorderzon.

De 31e editie van Noorderzon vindt plaats van donderdag 12 t/m zondag 22 augustus, in het Noorderplantsoen en op verschillende locaties in de binnenstad. In de komende weken wordt meer bekend gemaakt over hoe het festival eruit gaat zien en worden meer acts aangekondigd.

Eerder werd al bekend dat het wereldberoemde Australische circusgezelschap Circa naar Groningen komt. Daar komen nu onder meer het Nature Theatre Of Oklahoma, Susanne Kennedy & Markus Selg en La tristura bij.

Ook maakte Noorderzon de eerste namen van het &Society-programma en het muziekprogramma bekend. Onder meer Benny Sings en LUWTEN geven acte de présence.