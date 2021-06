Noorderpoort en Bidfood leiden studenten op voor werk in emissievrije binnenstad

nieuws

Noorderpoort en horecagroothandel Bidfood (voorheen Deli XL) gaan samen logistiek medewerkers opleiden, die weten hoe ze moeten werken in een stad waarin geen broeikasgassen worden uitgestoten.

Binnen het mbo-keuzedeel ‘Duurzame Stadslogistiek’ werkt Noorderpoort samen met het bedrijfsleven om de kennis bij vakmensen op dit gebied te vergroten. Bij Bidfood leren studenten bijvoorbeeld hoe een logistieke planning werkt, wanneer een bedrijf gebruik maakt van elektrische voertuigen.

Linda Dusseljee is één van deze studenten. Binnen haar opleiding Manager transport & logistiek houdt ze zich onder andere bezig met de inzet van ‘last mile’-oplossingen, waarbij vanuit hubs net buiten de stad producten worden geleverd in de binnenstad: “Ik onderzoek dan hoe producten op een duurzame manier bij de horecaondernemers in de stad terechtkomen. Bij Bidfood Groningen doen we dat zelfs met een volledig elektrische vrachtwagen, dus echt duurzaam en zonder uitstoot. Mijn praktijkervaring wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het keuzedeel. Dat vind ik best bijzonder.”