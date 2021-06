Noordelijke werkgevers tekenen voor gevarieerd personeelsbestand en inclusieve werkcultuur

nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Verschillende noordelijke werkgevers hebben donderdagmiddag hun handtekening gezet onder het Charter Diversiteit. Met deze intentieverklaring willen de Gasunie, het Groninger Museum, de Hanzehogeschool Groningen, Noorderlink, de Rijksuniversiteit Groningen, CMZorg, het UMCG en de gemeente Groningen zich inzetten voor een meer gevarieerd personeelsbestand en een inclusieve werkcultuur.

Het Charter, een initiatief van de gemeente Groningen, moet zorgen voor meer diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. De werkgevers willen met het Charter zorgen voor een betere afspiegeling van de samenleving op de werkvloer, onder andere op het gebied van arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+.

“Wij ondertekenen het Charter omdat wij vinden dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven”, zo stelt Glimina Chakor, wethouder Integratie en Emancipatie in Groningen. “We willen een afspiegeling van de samenleving zijn en de verschillen tussen mensen benutten in plaats van te zoeken naar gelijkheid. Uiteindelijk is het doel om de talenten van elk individu te zien.”

Aanjager voor netwerk en samenwerking

Daarnaast dient het Charter als aanjager voor een gezamenlijk, noordelijk netwerk om kennis te delen op dit gebied en om zoveel mogelijk bedrijven en organisaties te stimuleren om zich aan te sluiten en ook te tekenen.

“In de Charter Diversiteit gaan we samenwerken met een groep grote organisaties die diversiteit en inclusie ook belangrijk vinden”, vult Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum aan. “Zo kunnen we elkaar helpen en versterken. We kijken er naar uit!”