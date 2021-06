Noordelijk Scheepvaartmuseum opent met expositie De Ploeg

oogochtendshow

Foto: George Martens aan het werk op het dek van de Alida.

Vanaf zaterdag mogen musea weer open en dat geldt ook voor het Noordelijke Scheepvaartmuseum. Op deze dag openen ze met een nieuwe expositie, met werken van De Ploeg. Daarnaast kan ook het tjalkje Alida worden bezocht.



Leden van de Ploeg reisden van 1931 tot 1979 regelmatig met de Alida rond, waardoor de boot ook een sterke band heeft met De Ploeg. In de expositie zelf wordt rond de dertig werken uit de periode van ca 1920-1980 getoond, waarbij de bezoeker een mooi beeld wordt geboden van de expressionistische schilderijen van Groningse schepen, havens en scheepswerven.

De Ploeg

De Groninger kunstenaarskring De Ploeg werd meer dan 100 jaar geleden opgericht door een groep jonge gretige kunstenaars die de Groningse kunstwereld wilden opschudden. Initiatiefnemers Jan Wiegers, Johan Dijkstra, George Martens en Jan Altink hoopten op het gebied van moderne kunst terrein te kunnen ontginnen. George Martens was getrouwd met het vrouwelijke Ploeglid, Alida Pott. Naar haar is de tjalk vernoemd, waar de kunstenaars van 1931 tot 1979 regelmatig mee maar Friesland, het Wad en het Paterswoldsemeer voeren om daar in de open lucht te schilderen.

Noordelijk Scheepvaartmuseum en De Ploeg

De zoon van George Martens en Alida Pott, Rob Martens, was groot kenner van de geschiedenis van de Groninger binnenvaart en kustvaart. Ook was hij meer dan 75 jaar betrokken bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Liefde en een scherp oog voor kunst kreeg hij van huis uit mee en van jongs af aan verzamelde hij zelf objecten en foto’s.

De schilderijen en de Alida

Vanaf zaterdag kan op iedere dag een ticket worden geboekt om de expositie met de olieverfschilderijen, aquarellen, tekeningen en collages te bekijken. De expositie loopt tot het laatste weekend van juli. De tjalk kan in die tijd alleen op zaterdagen en woensdagen worden bezocht.

Conservator Wicher Kerkmeijer was te gast in de OOG Ochtendshow om meer te vertellen over de expositie.