Noordelijk Scheepvaartmuseum krijgt ton van provincie voor samenwerking met regio

Foto: toersme groningen.nl

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum krijgt 100.000 euro van de provincie Groningen voor de uitwerking van een nieuw museumconcept, het Museum aan de A. Dat maakte de provincie dinsdagmiddag bekend.

Naast de subsidie voor de opzet van het museumconcept krijgt het museum ook een vaste jaarlijkse bijdrage van de provincie. Het is de bedoeling dat het museum in de toekomst actief gaat samenwerken met andere musea en erfgoedinstellingen in de provincie, zoals historische verenigingen, borgen en molens. De provinciale subsidie is bedoeld voor het opzetten van een duurzame samenwerking met erfgoedinstellingen in de regio in de vorm van gezamenlijke projecten en tentoonstellingen.

Volgens de provincie sluit het nieuwe concept van het Museum aan de A goed aan bij de ambitie om de erfgoedinstellingen in Groningen beter zichtbaar te maken. “Het Museum aan de A is een prachtig monumentaal gebouw, een nieuw historisch museum in onze hoofdstad”, aldus cultuurgedeputeerde Mirjam Wulfse. “Het nieuwe concept gaat de koppeling met de historie in de provincie leggen, zoals bij borgen, kloosters en de Groninger taal en cultuur.”