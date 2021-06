Nog te bouwen woonwijk Stadshavens moet Havenkwartier krijgen: “Publiekstrekker”

nieuws

De haven bij de Deense Haven moet betrokken worden bij de plannen van de nog te bouwen woonwijk Stadshavens waarmee de wijk een Havenkwartier gaat krijgen. Dat heeft een meerderheid van de Groningse gemeenteraad woensdagavond besloten.

Initiatiefnemer voor het plan is GroenLinks. De partij wil dat de haven in het project betrokken wordt waarbij er een publiekstrekker gerealiseerd gaat worden. “Er kan gedacht worden aan drijvende horeca, woonschepen of wellicht een theater op het water”, laat raadslid Cecile van Nieuwenhout van GroenLinks weten. “Wellicht kan het in combinatie met nautische bedrijvigheid.” Het plan werd ingediend door GroenLinks met steun van het CDA, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, D66, PVV en de ChristenUnie. De te realiseren wijk Stadshavens gaat gebouwd worden op de plek die nu bekend staat als de Deense Haven.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond in met het plan. Zij zijn van mening dat een Havenkwartier wellicht een publiekstrekker kan worden. Men maakte daarbij een vergelijking met Amsterdam, Rotterdam en Berlijn waar vergelijkbare projecten een groot succes werden. Ook wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen liet weten enthousiast te zijn. Hij zegt het serieus op te gaan pakken en ziet het als een mooie kans.