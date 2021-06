Nieuwe aanpak moet versterking van 14.000 Groningse huizen versnellen

nieuws

Een nieuwe methode om gebouwen te beoordelen op veiligheid moet zorgen voor een snellere beoordeling van zo’n 14.000 huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Deze ‘typologie-aanpak’ kreeg donderdag groen licht van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG).

Volgens het Ministerie van Economische Zaken betekent de nieuwe aanpak, die vanaf donderdag gebruikt gaat worden, niet dat er wordt ingeboet op zorgvuldigheid. Gebouwen worden vanaf nu op basis van vergelijkbare bouwkundige en seismische kenmerken ingedeeld in typologieën. TNO ontwikkelde per typologie een uitgebreide analyse om te bepalen of gebouwen van die typologie aan de veiligheidsnorm voldoen. TNO werkt nog aan de laatste punten. Zodra deze zijn goedgekeurd, komen deze typologieën ook beschikbaar.

Ingenieurs rekenen nu elk gebouw nog afzonderlijk door, een tijdrovende klus. Het ministerie verwacht dat de beoordeling van een huis, dankzij de typologie-aanpak, gemiddeld drie en maximaal zes maanden gaat kosten. Een flinke versnelling ten opzichte van de zes tot negen maanden die een beoordeling tot nu toe in beslag namen. Gebouwen krijgen nog steeds een individuele beoordeling, maar op grond van de kenmerken van het gebouw kan een deskundige sneller beoordelen of eventuele versterking nodig is om te voldoen aan de veiligheidsnorm.

Het ministerie stelt dat er rekening is gehouden met het afbouwen en stoppen van de gaswinning in 2022. Deskundigen verwachten dat daardoor de kans op zware aardbevingen afneemt, wat weer tot mogelijk gevolg heeft dat voor gebouwen minder of geen versterking nodig is.