Nieuw viaduct A28 over Brailleweg officieel geopend

Vanaf maandagochtend rijdt het verkeer op de A28, tussen de afrit Groningen-Zuid en het Julianaplein, over het nieuwe viaduct over de Brailleweg.

Afgelopen weekend werd de rijbaan richting Groningen omgezet naar dit nieuwe viaduct. De afgelopen twee weekenden zijn daarom de rijbanen tijdelijk afgesloten. Twee weekenden geleden was dat de rijbaan in zuidelijke richting, afgelopen weekend was dat de rijbaan richting de Stad.

Vanochtend om 06.00 uur is het nieuwe viaduct in de A28 over de Brailleweg volledig open gegaan. Gedeputeerde Fleur Gräper verrichtte samen met Marco Prins en Marcel Ensing van Combinatie Herepoort de officiële openingshandeling van het viaduct. “Met de realisatie van dit viaduct is weer een mooie mijlpaal bereikt in de ombouw van de zuidelijke ringweg. Op steeds meer plekken worden de contouren van de nieuwe ringweg goed zichtbaar”, aldus Gräper.