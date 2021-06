Nieuw onderzoek naar haalbaarheid en economische effecten Lelylijn

nieuws

Foto: Rob Dammers - Gilze-Rijen NSR 186 027-IC 1139-186 025 Eindhoven, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66189571

Er komt een vervolgonderzoek naar de haalbaarheid en economische effecten van de aanleg van de Lelylijn en de bouw van 220.000 extra woningen in combinatie met de snelle spoorlijn. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur woensdag bekendgemaakt.

De demissionaire staatssecretaris gaat zelf geen besluit meer nemen over de aanleg van de snelle spoorlijn van de Randstad naar Groningen. Volgens Van Veldhoven is dat de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet. Om in de tussentijd niet stil te zitten wil zij, in samenwerking met de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland, onderzoek doen of het wel reëel is om in combinatie met de Lelylijn 220.000 extra woningen te bouwen voor het jaar 2040.

Het nieuwe onderzoek moet uitgevoerd worden door een onafhankelijk bureau en moet klaar zijn voor het bestuurlijk overleg van de komende herfst over het investeringsprogramma MIRT. Mocht het onderzoek op tijd klaar zijn dan kan het plan rond de Lelylijn en het Deltaplan mogelijk ook nog ingediend worden voor het Nationaal Groeifonds. In het Noorden heeft men het volste vertrouwen in het rapport. De noordelijke provincies hopen dat de nieuwe spoorlijn opgenomen gaat worden in het nieuwe regeerakkoord, hoewel men het Wopke-Wiebesfonds ook als een optie ziet.