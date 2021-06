Niesters: “We hadden beter nog een paar weken kunnen wachten met versoepelen”

nieuws

Foto: UMCG

We hadden beter nog een paar weken kunnen wachten met versoepelingen. Dat zegt viroloog Bert Niesters maandag in een artikel van het Dagblad van het Noorden.

“Ik had liever gezien dat we de versoepelingen pas hadden doorgevoerd als iedereen die dat wilde, de eerste prik binnen had. Dan voel je je toch wat veiliger”, aldus Niesters. Aanleiding voor de uitspraak is de oprukkende deltavariant. Deze variant werd vorig jaar december voor het eerst vastgesteld in India. De afgelopen maanden heeft het voet aan de grond gekregen in het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk is de situatie ook reden om versoepelingen van de coronamaatregelen uit te stellen. Volgens Britse epidemiologen is de variant tot zestig procent besmettelijker dan de Engelse variant. Het zorgt ervoor dat het Verenigd Koninkrijk plotseling weer bovenaan staat in de lijsten qua aantallen nieuwe besmettingen.

Hotspots in Rotterdam en Nijmegen

Ook in Nederland komt men de variant inmiddels tegen. Het RIVM schat dat tien procent van het aantal coronabesmettingen in de grote steden van deze variant kan zijn. Uit officiële cijfers blijkt dat de deltavariant tot nu toe 27 keer is aangetroffen via een zogeheten kiemsurveillance. Echter omdat deze cijfers achterlopen, ligt het getal naar alle waarschijnlijkheid hoger. De Britse variant wordt tot op heden nog het vaakst aangetroffen. “In de omgeving van Rotterdam en Nijmegen zijn inmiddels ook hotspots van de deltavariant bekend. Als jongeren daar dan terugkomen na vakantiereisjes op Mallorca, waar ook Engelsen zijn, kan het fout gaan.”

Besmettingen vooral bij jongeren

In het Verenigd Koninkrijk zorgt de deltavariant niet voor een hoger sterftecijfer of meer ziekenhuisopnames. “De besmettingen vinden vooral plaats bij de groepen die nog niet gevaccineerd zijn, de jongeren. Zij worden over het algemeen minder ziek.” Om de risico’s te verkleinen is het volgens Niesters belangrijk dat het vaccineren voortgezet wordt en dat versoepelingen pas doorgevoerd worden als iedereen een eerste prik heeft gehad. Uit cijfers blijkt namelijk dat de huidige vaccins een goede bescherming bieden tegen de deltavariant. Pfizer beschermt twee weken na de tweede prik voor 88 procent tegen de deltavariant, AstraZenca voor 60%. Cijfers van Moderna en Janssen zijn nog niet bekend.