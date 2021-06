Niels Hermus: ”Wij willen de wereld mooier maken op sokken!”

Let’s Do Goods ontwerpt samen met lokale kunstenaars uit de daklozengemeenschap sokken. Voor elk paar sokken dat verkocht wordt doneert het bedrijf een paar sokken terug aan daklozen. Vandaag werden de Groningse sokken gelanceerd.

Niels Hermus, oprichter van Let’s Do Goods, is met zijn initiatief al naar verschillende steden geweest en vandaag was Groningen aan de beurt. Elke stad krijgt een eigen sok, ontworpen door een lokale kunstenaar. De lokale kunstenaar die de Groningse sok heeft ontworpen is de voormalig dakloze Juan David Podesta Bravo. Hij heeft voor veel verschillende kleuren gekozen omdat dat hem doet denken aan Groningen: ”De jeugd, de studenten, een jonge stad. Zo zie ik Groningen”.

Hermus is op dit idee gekomen omdat hij van het Leger Des Heils te horen kreeg dat er een structureel tekort is aan ondergoed en sokken voor daklozen. Hij hoopt dit probleem samen met de doelgroep op te lossen. ”Er zit zo veel creativiteit in de daklozengemeenschap. Samen met hen ontwerpen we dan ook sokken”.

Om het belang van de sokken onder de aandacht te brengen heeft Niels op verschillende plekken in de stad sokken opgehangen. Deze sokken mogen mensen gewoon meenemen.

De Groningse sokken zijn online verkrijgbaar.