sport

Foto: FC Groningen

Verdediger/middenvelder Nicklas Strunck van FC Groningen gaat naar het Deense Esbjerg fB.

De 21-jarige Strunck werd al verhuurd aan de club die afgelopen seizoen op het tweede Deense niveau speelde.

Strunck werd in 2019 overgenomen van FC Nordsjælland, maar haalde het eerste elftal van FC Groningen niet. Daarom werd hij afgelopen seizoen verhuurd aan Esbjerg. De Deen had nog een contract tot 2023 bij FC Groningen. Over een eventuele transfersom is niets bekend gemaakt.