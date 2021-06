NDC schrijft zwarte cijfers op bedrijfsresultaat door besparingen op personeel en grondstoffen

nieuws

NDC mediagroep heeft over 2020 het bedrijfsresultaat zien verbeteren van 3,3 miljoen euro negatief in 2019 naar 2,7 miljoen euro positief in 2020. Dat blijkt uit het jaarverslag van het mediabedrijf, wat vrijdag werd gepresenteerd.

De uitgever van het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarden Courant, het Friesch Dagblad en tientallen lokale week- en nieuwsbladen kende enerzijds een drastische daling van de advertentieomzet. Tegelijkertijd stopte de daling van het aantal abonnees op de geschreven media en namen de bezoekersaantallen van de nieuwssites toe. In de tweede helft van 2020 was er zelfs sprake van een stijging van het aantal abonnees op de kranten.

Volgens de NDC is het positieve resultaat vooral te danken aan flinke kostenbesparingen. Er werd minder besteed aan grond- en hulpstoffen en het aantal medewerkers werd teruggebracht. Mede als gevolg van reorganisatielasten is na belastingen, een verlies geleden van 6,6 miljoen euro. De totale omzet daalde met 6,1 procent.

“We zetten in op een financieel gezonde toekomst voor NDC”, aldus Koos Boot, CEO NDC mediagroep. “Dat is begonnen met de in 2020 doorgevoerde besparingen. De weg omhoog is ingezet. Ik wil alle medewerkers graag bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij het bedrijf het afgelopen jaar. Wij zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.”