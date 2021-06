Natuurmonumenten voert actie voor insecten op Grote Markt

Kortgemaaid gras en steeds minder tuinen: veel insecten verdwijnen, en daarom stonden actievoerders van Natuurmonumenten vrijdag op de Grote Markt.

Met informatieborden en bloemzaadjes probeerden ze aandacht te vragen voor het belang van insecten in de stad. “Dat is hard nodig,” zegt boswachter Bart Zwiers. “In 30 jaar tijd zijn we 76% van alle insecten in Nederland kwijtgeraakt. De gemeente Groningen doet het best goed, maar hier op de Grote Markt zie je ook alleen maar bakstenen en geen groen.”

Niet alleen de gemeente kan helpen. “Mensen kunnen een petitie ondertekenen om gemeentes op te roepen beter op te komen voor groen in de stad. Ook bloemzaadjes helpen, zelfs op een balkon. Elke vierkante meter telt. En doe je het niet voor de natuur, dan voor jezelf: zelfs onze voedselvoorziening is mogelijk op termijn in gevaar, omdat we geen bestuiving meer hebben.”

Veel mensen kwamen een kijkje nemen. “Iedereen voelt die urgentie van dat de natuur in de knel zit. We moeten weer in balans komen met de natuur.”