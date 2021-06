Nachtclub OOST: “De afgelopen maanden waren een emotionele rollercoaster”

nieuws

Foto via Facebook @komOOST

Na vijf jaar komt er een einde aan nachtclub OOST aan de Oosterstraat. Of zoals eigenaar Bram Steenhuis het verwoord: “Een baby die nooit volwassen heeft mogen worden.”

Hoi Bram! Vanmiddag werd het nieuws gebracht dat jullie gaan sluiten. Dat heeft veel reacties opgeleverd hè?

“Ja, dat kun je wel zeggen. We zijn echt overspoeld met reacties en berichtjes. Via Instagram, via de mail maar ook mensen die ons gebeld hebben. En het is ook wel te begrijpen want het werd natuurlijk grootst opgepakt in de media. Feit is dat het een verdrietige dag is voor Groningen. En het is ook niet een makkelijk besluit geweest. De afgelopen maanden waren een emotionele rollercoaster, maar financieel was het niet meer te bolwerken.”

In september sluiten jullie de deuren, dat is vijf jaar na de start …

“Klopt. Het is een gek einde. We hadden heel graag gezien dat het langer had kunnen blijven bestaan en dat we het ook een mooier afscheid hadden kunnen geven. Maar het kon gewoon niet meer. En daarbij is het een optelsom. Het pand is heel lastig. Het heeft veel gebreken. We zitten met een eigenaar die niet in het gebouw wil investeren waardoor we maar de helft van het pand kunnen gebruiken. En daar komt de coronacrisis dan nog eens over heen.”

Waarbij jullie in een sector zitten die al sinds vorig jaar maart gesloten is …

“Ja, wij zitten in een sector die erg zwaar is getroffen. Daar komt bij dat we tussen wal en schip vallen. Kijk, de gesubsidieerde instellingen die redden het wel. Maar wij … voor ons is het veel moeilijker. Vanuit de gemeente is men nu wel bezig met steunpakketten. Maar die komen voor ons te laat. Dat is een beetje mosterd na de maaltijd. En wij zijn niet de eerste club die valt hè? Landelijk zijn er nu vier of vijf grote clubs die besloten hebben om de deuren te moeten sluiten.”

Wanneer kwam bij jullie het besef dat sluiting reëel werd?

“Ik denk dat het in februari is geweest. Er zijn toen nog onderhandelingen geweest over het huurcontract. Een paar weken geleden hebben we definitief de knoop doorgehakt. En het voelt dan heel fijn dat er vandaag zulke mooie berichtjes binnenkomen. Dat is hartverwarmend. Ook hebben we al flink wat berichten binnengekregen van mensen die meedenken over een nieuwe locatie. Want we zijn wel van plan om de nachtclub op een andere locatie voort te zetten. Mensen die ideeën of locaties hebben, die mogen mij een e-mail sturen.”

In september gaat de deur van het oude WLG-pand in de Oosterstraat definitief dicht. Daarvoor nog vijf afsluitfeesten …

“Dat is de bedoeling. Maar we weten niet of dat gaat lukken. We zijn afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Dus laten we hopen dat er wat moois mogelijk is zodat we op een goede manier afscheid kunnen nemen van onze baby.”