Na goud nu ook zilver voor Jorinde van Klinken op NK Atletiek

sport

Foto: atletiekweek.nl

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zondag bij het NK Atletiek in Breda haar tweede medaille gewonnen. Bij het kogelstoten won ze zilver met een afstand van 17 meter 84. Een dag eerder won ze goud bij het discuswerpen.

Jessica Schilder van AV Hellas uit Utrecht werd kampioen met een uitstekende prestatie: haar winnende afstand van 18 meter 77 was slechts 10 centimeter minder dan het stokoude nationale record van Corrie de Bruin. De prestatie van Van Klinken was niet genoeg voor plaatsing voor de Olympische Spelen. Dat is haar inmiddels wel gelukt voor het onderdeel discuswerpen.

Op hetzelfde onderdeel bij de mannen won Van Klinken’s clubgenoot Bjorn van Kins een bronzen plak, met een afstand van 16 meter 62. Jetske van Kampen, eveneens van Groningen Atletiek, viel op de 1500 meter vrouwen net buiten de prijzen.