Moordverdachte van vrouw uit Stad betuigt spijt in rechtszaal

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

In de rechtbank van Groningen vond donderdag de eerste zitting plaats in het strafproces rond de dood van een 46-jarige vrouw uit Groningen. De vrouw werd op 15 maart jongstleden ernstig mishandeld in haar woning aan de Briljantstraat in Vinkhuizen. De vrouw overleed enkele dagen later aan haar verwondingen.

Volgens het Dagblad van het Noorden betuigde de verdachte in deze zaak, een 58-jarige man uit Groningen, spijt over zijn daden door een brief voor te dragen in de rechtszaal. De man stelde zich diep te schamen en vroeg onder andere vergiffenis aan de kinderen van het slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie wil de 58-jarige verdachte veroordeeld zien voor moord. De verdediging van de verdachte hoopt op een lichtere straf voor doodstraf. Beide partijen zijn het eens over schuld van de verdachte, maar de verdediging droeg aan dat gesprekken met de alarmcentrale en WhatsApp-berichten tussen dader en slachtoffer aantonen, dat er sprake was van hevige emoties ten tijde van het misdrijf.