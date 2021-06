Monument voor omgekomen militairen onthuld

Op begraafplaats Selwerderhof is vrijdag een monument onthuld voor Groningse militairen die om het leven zijn gekomen tijdens een missie sinds 1950.

Het monument is een initiatief van de stichting Samenwerkingsverband Veteranen en Postactieve militairen Groningen en ondersteund door de gemeente. Het herdenkt nu acht Groningers die zijn omgekomen in Korea, Libanon, Angola en Mali.

Volgens Enno Hansen, voorzitter van de stichting, is het erg belangrijk dat zo’n monument bestaat. “In de eerste plaats moeten ze geëerd worden. Dat kon wel bij het Indië-monument aan de overkant van de vijver, maar er zijn helaas meer missies waar Groningers zijn omgekomen. Vandaar dit monument. Er staan geen namen op, dus het is ook op de toekomst gericht. Mochten er eventueel later weer slachtoffers vallen, dan kunnen die ook hier herdacht worden.”