Molukse vlag gehesen op stadhuis: “samen nieuwe geschiedenis schrijven!”

In het bijzijn van een kleine groep mensen van de Molukse gemeenschap in Groning en werd maandagochtend door burgemeester Koen Schuiling de Molukse vlag gehesen bij het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel.



In het kader van de Molukse week zijn deze week verschillende activiteiten. Hiermee wordt herdacht dat 70 jaar geleden de laatste boot met Molukse KNIL-soldaten in de Rotterdamse haven aan kwam. Nadat Indonesië geen kolonie van Nederland meer was waren de Molukkers die voor de Nederlanders hadden gevochten niet meer veilig op op de Molukse eilanden. Ze werden naar Nederland gebracht, in eerste instantie met een tijdelijke aard, maar dat bleek toch anders te worden.

De Molukse gemeenschap voelt nog steeds de pijn van hoe ze zich door Nederland behandeld voelen, vertelt ook initiatiefnemer Stefan Alfons: “Iemand zei vandaag tegen mij, nu moet het ook wel eens afgelopen zijn met de pijn uit het verleden. Maar het is geen pijn uit het verleden. Het zijn gebeurtenissen uit het verleden, maar de pijn is er nog steeds.”

Erkenning

De Molukse gemeenschap ziet graag dat de regering erkent dat het 70 jaar geleden fout met de Molukkers is omgegaan. Burgemeester Koen Schuiling, die de vlag hees, geeft alvast een voorzet: “De Molukkers zijn op weinig respectvolle wijze behandeld. Dat had heel anders gemoeten en gekund, dus het is mooi dat we in ieder geval dit gebaar kunnen maken.”

Alfons is blij met het hijsen van de vlag en kijkt positief vooruit: “De geschiedenis kunnen we niet veranderen. Maar als we nou eens samen nieuwe geschiedenis gaan schrijven. Wij Molukkers en Nederlanders samen, dat zou pas mooi zijn,” vertelt Alfons met een brede lach.