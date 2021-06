Mogelijk geschoten bij ruzie in Paddepoel, verdachten aangehouden in Hoogezand

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een ruzie in een woning aan de Kleine Beer in de Groningse wijk Paddepoel is zaterdagavond mogelijk geschoten. Twee verdachten zijn aangehouden.

Rond 20.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een ruzie die aan de gang zou zijn in een woning. Politiewoordvoerder Ernest Zinsmeijer laat aan 112groningen.nl weten dat er hierbij mogelijk geschoten is. Na het incident zijn twee daders in een personenauto weggevlucht. De politie is daarop een zoekactie gestart naar het betreffende voertuig. Verschillende automobilisten die qua auto ook maar enigszins voldeden aan het signalement werden staande gehouden en gecontroleerd.

Het desbetreffende voertuig werd uiteindelijk aangetroffen op de Erasmusweg in Hoogezand. In de auto zaten op dat moment twee personen. Zij zijn aangehouden. Het gaat om een 20-jarige en een 21-jarige man uit de stad. Zij zitten nog vast en zullen de komende tijd verhoord gaan worden. Het onderzoek van de politie naar de toedracht is nog volop gaande.