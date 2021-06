Minister stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor meerkosten versterkingsoperatie

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het kabinet stelt 85 miljoen euro extra beschikbaar om de meerkosten te dekken van de versterkingsoperatie van bijna 1.600 huizen in de provincie Groningen. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om 1.588 woningen in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Eemsdelta die onder ‘batch 1588’ vallen. Voor de versterkingsoperatie was een bedrag van 420 miljoen euro beschikbaar. Echter door de stijgende bouwkosten bleek dit bedrag niet toereikend. Van de 85 miljoen euro wordt er 37 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken, 22 miljoen is van het NCG en 21 miljoen komt uit het gebiedsfonds. De resterende 5 miljoen komt van de resterende risicoreservering.

De minister heeft ook een oplossing gevonden voor het dorp Overschild. Door de regels en de stijgende bouwkosten konden verschillende huiseigenaren in dit dorp alleen een kleiner huis terugbouwen dan hun oorspronkelijke woning. De afspraak houdt in dat de gemeente Midden-Groningen individueel maatwerk aan gaat bieden als er ‘niet ten minste een vergelijkbare gebruiksoppervlakte en vergelijkbare gebruiksmogelijkheden kan realiseren in de nieuwbouwwoning ten opzichte van de te slopen woning’, schrijft Ollongren.