Minister: ‘Sluiting Groningenveld ligt op koers; 3,9 miljard kuub in laatste, ‘reguliere’ gasjaar’

nieuws

Foto: Detlef Schobert via Pixabay (CC BY-ND 2.0)

Op voorstel van Minister Blok van Economische Zaken heeft de ministerraad vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel Wat Na Nul. Naar verwachting bedraagt de winning uit het Groningenveld in het laatste ‘reguliere’ gasjaar 3,9 miljard kubieke meter.

De wetswijzigingen Wat Na Nul moet ervoor zorgen dat de situatie in de laatste periode van inzet en na de sluiting van het Groningenveld goed is geregeld. Volgens de Rijksoverheid is er daarbij speciale aandacht voor de veiligheid en de overgebleven verplichtingen van de NAM.

In het komende gasjaar komt de winning, volgens de meest recente schatting, uit op 3,9 miljard kubieke meter. Vanaf halverwege volgend jaar is er, in een gemiddeld jaar, geen gas meer nodig uit het Groningenveld. Het veld blijft daarna tijdelijk en alleen voor uitzonderlijke situaties beschikbaar als reservemidde, maar h kabinet wil ook dat aan die tijdelijke situatie zo snel mogelijk een einde komt.

Het wetsvoorstel gaat nu ter advisering naar de Raad van State.