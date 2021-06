Minder aanloop bij nachtopvang voor daklozen in Stad, maar klanten blijven langer

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Bij de nachtopvang van Het Kopland in Groningen daalde het aantal cliënten in het afgelopen jaar met 37 procent. Uit het jaarverslag van de stichting, die maandagmiddag werd gepubliceerd, blijkt wel dat cliënten langer blijven.

In totaal bezochten 214 mensen de nachtopvang in 2020. De gemiddelde verblijfsduur steeg naar 37 nachten. Volgens Wender, de koepelorganisatie waar Het Kopland en de Friese opvangorganisatie ZIENN onder vallen, waren er door de coronamaatregelen minder plekken beschikbaar. De 24-uurs opvang die daarom werd gerealiseerd, had volgens de stichting een gunstig effect op het hersteltraject van de cliënten en minder incidenten.

Ook in Groningen is de doorstroom uit de opvang naar een passende vervolgplek lastig, zo stelt Wender. Volgens de organisatie geldt deze beperkte doorstroom voor alle leeftijdscategorieën en komt deze vooral door een tekort aan woningen.