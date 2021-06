Metaalwerkers uit Groningen staken vrijdag en maandag opnieuw voor betere cao

nieuws

Staakstraat tijdens een eerdere staking - Foto: FNV

FNV-leden in de Groninger metaalsector leggen op vrijdag 4 en maandag 7 juni opnieuw het werk neer. Voor de derde keer wordt bij Zuidbroek een stakingsstraat ingericht voor metaalwerkers uit de hele provincie.

“Bij de laatste 3 cao’s hebben we landelijk 8 á 9 maanden moeten staken en de vrees is, dat het dit keer niet anders zal zijn”, zegt FNV-bestuurder Albert Kuiper. “De voorstellen van werkgeverskoepel FME staan haaks op de wensen van de 160.000 werknemers in de metalektro. Met de aangeboden loonsverhoging leveren werknemers in op koopkracht. Daarnaast kunnen zij, zonder goede afspraken over zware beroepen, niet gezond de pensioenleeftijd halen.”

FNV eist daarnaast meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. Ook wil de vakbond dat de lagere salarisschaal voor jongeren verdwijnt. Peters: “We vragen doodnormale zaken, geen gouden bergen. Over het jaar 2020 heeft het merendeel van de metalektrobedrijven goed gedraaid. De werknemers willen hun eerlijke deel.”