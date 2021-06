“Met het winnen van deze prijs hoop ik dat armoede weer extra onder de aandacht komt”

nieuws

Gea Topelen Wilkens van Gea's Weggeefwinkel en programmamaker Colin Mooijman. Screenshot uit documentaire 'Perspectief' die voor de coronacrisis opgenomen is

De OOG-documentaire ‘Perspectief’ van programmamaker Colin Mooijman won vrijdagavond de eerste prijs in de categorie video tijdens de uitreiking van de Lokale Media Awards. Mooijman laat zaterdag weten trots en blij te zijn.

“Ik ben echt hartstikke blij”, vertelt Mooijman. “Ik realiseer me dat het een cliché is, maar je verwacht het niet. Je verwacht niet dat je eigen productie de prijs gaat pakken.” In de categorie nam de documentaire van Mooijman het op tegen vijf andere producties die genomineerd waren. “Ik ging er heen met een gevoel, eindelijk gaat er weer eens iets gebeuren. Eindelijk vindt er weer een soort van feestje plaats in een zaal waar ik bij mag zijn. Terwijl ik er naar toe reed bedacht ik mij, wat nu als ik win? Wat moet ik dan zeggen? Ik had oprecht niets voorbereid. Maar persoonlijk hou ik daar ook wel van. Dat het spontaan is.”

“Mensen komen tot hun recht”

De documentaire van Mooijman belicht het armoedeprobleem in Groningen. ‘Groningen is niet alleen de mooiste stad, maar na Amsterdam en Rotterdam ook de armste stad van Nederland’, is een voice-over die in het begin van het programma is te horen. In de productie komen diverse mensen aan het woord die vertellen hoe zij tegen armoede aankijken, wat zij ervaren en wat er volgens hen moet gebeuren. “De jury was heel lovend in haar rapport. Ze lieten weten dat de interesse die getoond wordt in de mensen oprecht is, dat de mensen daardoor echt tot hun recht komen. En persoonlijk ben ik daar heel blij mee. Want dat is ook altijd de insteek geweest van mijn werk.”

“Geweldig dat het gewaardeerd wordt”

Mooijman noemt zijn productie één van de moeilijkste producties ooit. “Het is een heel moeilijk en precair onderwerp. Je kunt je niet veroorloven om fouten te maken of om aannames te doen. Eigenlijk bewandel je een heel dun lijntje. En uiteindelijk denk ik dat het heel goed gelukt is. Dat ik een productie in alle eerlijkheid en oprechtheid heb kunnen maken waarbij het onderwerp de aandacht krijgt die het verdiend. En het is geweldig dat dat gewaardeerd wordt door lovende woorden van de vakjury.”

In de documentaire spreek je met verschillende mensen. Een gesprek dat mij behoorlijk raakt is een interview dat je hebt met Jaimy. Jaimy vertelt dat er gelukkig in de avond altijd eten op tafel staat. Maar op de laatste dag van de week zijn er tosti’s. Omdat dat beter is. Dat hakt er in …

“Ja, Jaimy. Een heel erg intelligent jongentje, super lief en sterk. Maar wel iemand die zijn leven begint op achterstand. En dat zie je ook terug in andere gesprekjes in de documentaire. Bijvoorbeeld het interview met Winnie. Zij zegt dat ze niet meer arm is, omdat ze nu eten heeft. Terwijl ze volgens de cijfers die gehanteerd worden wel arm blijft. De gesprekjes hebben echt mijn beeld veranderd. Daarom draagt de documentaire ook de naam ‘Perspectief’.”

Heeft deze productie jou als journalist ook veranderd?

“Oei, goede vraag. Ik weet het niet. Misschien wel. Wat heel prettig was, is dat ik heel lang de tijd heb kunnen nemen om deze productie te maken. Ik heb heel veel mensen gesproken. Niet iedereen is ook in de documentaire terecht gekomen, maar alle inzichten die gepresenteerd worden heb ik wel meegenomen. Ik ben veel meer van het onderwerp af komen te weten, hoewel ik ook moet erkennen dat ik er nog steeds niet veel van begrijp. Het is een heel complex onderwerp. En ja, ik denk dat ik hier als journalist absoluut door gegroeid ben, dat ik een betere programmamaker ben geworden.”

En het laatste truuje voor OOG …

“Haha, ja. Toen ik vorig jaar deze documentaire maakte wist ik dat dit mijn laatste productie voor OOG zou zijn. Na jaren voor OOG gewerkt te hebben, heb ik besloten om als freelancer aan de slag te gaan. Toen deze productie af was, was ik al ontzettend trots. Nu ik deze prijs gewonnen heb voelt het ontzettend fijn, als een mooie bekroning. Maar uiteindelijk is het doel denk ik belangrijker. Een prijs is mooi, maar dit zorgt er ook voor dat het onderwerp weer onder de aandacht komt. En dat is veel belangrijker.”

Bekijk hier de documentaire: