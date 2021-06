nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de wijk Meerstad verrijst binnenkort een XL-locatie waar mensen terecht kunnen voor ‘testen voor toegang”. Dat meldt Bureau Meerstad.

De test is bedoeld voor mensen die naar een culturele, sociale of sportieve activiteit of evenement willen waar een geldig coronatoegangsbewijs voor nodig is. Het gaat om een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve testluitslag.

De locatie wordt opgezet door onder meer de Stichting Open Nederland. De locatie gaat naar verwachting eind juli open.