Meer animo reanimatiecursussen Rode Kruis

Het Rode Kruis in Groningen heeft sinds de Deens voetballer Christian Eriksen tijdens het EK plots een hardstilstand kreeg veel meer aanvragen gekregen voor hun reanimatiecursus.

En dat is heel mooi want eigenlijk zou iedereen moeten kunnen reanimeren vindt het Rode Kruis.

Eriksen viel plotseling neer tijdens een EK wedstrijd in een vol voetbal stadion. Gelukkig maakt hij het nu goed, dankzij snel ingrijpen en voldoende medische hulp. In gewone dagelijkse situaties is die snelle hulp er vaak niet, en daar moet dus verandering in komen zegt het Rode Kruis.

In Nederland zijn er achtduizend reanimaties per jaar buiten het ziekenhuis.