Mathijs Deen nieuwe gastschrijver bij RUG

Mathijs Deen - Foto via RUG

Schrijver, radio- en documentairemaker Mathijs Deen is komend studiejaar de gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen. Deen zal in 2021 en 2022 drie lezingen, werkcolleges en een openbaar interview geven aan de universiteit.

In de lezingen verkent Deen de grenzen tussen fictie en non-fictie, bespreekt hij zijn voorliefde voor ‘stilzwijgende proza’ en vertelt hij over de invloed die levende en dode natuur heeft op zijn personages. Op 13 september 2021, de openingsavond voor het nieuwe studiejaar, gaat professor Mathijs Sanders met Deen in gesprek over zijn werk, zijn achtergrond en zijn liefde voor literatuur, radio, fictie, non-fictie en alles daar tussenin.

Radio en literatuur

Voor velen is de in het Twentse Hengelo geboren Deen een vertrouwde stem, door de documentaires die hij maakte voor de VPRO-radio en de luisterboeken die hij voorleest. Hij leerde bij Radio Noord radio maken. Hij studeerde Nederlands in Groningen en gaf vier jaar les bij de vakgroep neerlandistiek aan de RUG.

In zijn meest recente boek Over oude wegen schrijft Deen over de wegen die Europa verbinden. Daarbij gebruikt Deen onverwachte personages en gebeurtenissen om het heden en verleden met elkaar te verbinden.

35e gastschrijver

Sinds 1986 is aan de Rijksuniversiteit Groningen elk najaar een gastschrijver verbonden. Deen volgt Joke van Leeuwen op, die de gastschrijverstaak in het afgelopen studiejaar vervulde.