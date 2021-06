MartiniPlaza na ruim 7 maanden weer open

nieuws

Foto: GoogleMaps

Vanaf 5 juni mogen de theaters in Nederland hun deuren weer openen voor het publiek. Dat geldt ook voor MartiniPlaza.

Het betekent dat de voorstellingen die voor de zomervakantie gepland staan kunnen doorgaan. De opening is wel verbonden aan een aantal voorwaarden. MartiniPlaza mag maximaal 250 bezoekers per voortelling ontvangen. Vooraf reserveren is verplicht. Tijdens het bezoek moet de 1,5 meter afstand in acht worden gehouden. Als er wordt gelopen, moet het mondkapje gebruikt worden.

In de maand juni heeft MartiniPlaza diverse voorstellingen gepland voor jong en oud, waaronder van Pieter Derks, Tisjeboy Jay en Dirk Scheele. Het is voor het eerst sinds zeven maanden dat er weer live entertainment in MartiniPlaza mogelijk is.