Martini Ziekenhuis waarschuwt voor ongelukken met barbecues en vuurkorven

“De afgelopen weken hebben we toch alweer vijf personen gezien met brandwonden door een ongeluk met de barbecue of vuurkorf”, vertelt brandwondenarts Merit van Eck.

Van Eck waarschuwt gebruikers daarom op te passen synthetische kleding dicht bij een barbecue en nooit aanmaakgel of vloeistoffen zoals spiritus of bio-ethanol te gebruiken om barbecues en vuurkorven aan te steken: “Kies een stevige plek voor de barbecue zodat de bak met hete kolen niet om kan vallen of brand kan veroorzaken. Gebruik aanmaakblokjes om je vuur aan te krijgen. Controleer dan de datum op gasflessen en bekijk ook de gasslang, want soms zitten er gaatjes in of is de slang oud en poreus.”

Volgens Van Eck gaat het bij vuurkorven nog wel eens mis als er iets anders dan hout op het vuur wordt gegooid: “Beperk je hierbij tot droog hout en gooi niets anders op het vuur. Laat na afloop de BBQ of vuurkorf nooit onbeheerd achter.”

En als het dan toch mis gaat, zijn dit de tips die Van Eck meegeeft: “Verwijder kleding en koel de brandwonden 10 minuten met lauw zacht stromend water en neem contact op met de huisarts of hulpdienst.”