Martini Ziekenhuis transplanteert poep

Foto: Martini Ziekenhuis

Deze week heeft het Martini Ziekenhuis voor het eerst poep getransplanteerd, van een gezonde naar een zieke patiënt.

Het lijkt een grap, maar volgens internist-infectioloog Imro Vlasveld moeten we het letterlijk opvatten: “De poep van een zorgvuldig gescreende donor wordt ingebracht bij de patiënt die kampt met een terugkerende darminfectie. In je darmen zitten heel veel verschillende bacteriën. Dat noemen we ook wel de darmflora of het darmmicrobioom. Wanneer de darmflora verstoord raakt door bijvoorbeeld antibiotica, kunnen bepaalde bacteriën de overhand krijgen en een infectie veroorzaken. Met een poeptransplantatie herstel je de verstoorde darmflora van de patiënt en is er weer sprake van een gezond, divers en verrijkt microbioom.”

“Het is wel een beetje een raar idee natuurlijk, dat je poep van een donor in je darmen krijgt”, zo vertelt Liesbeth Huberts, de patiënt die de ingreep onderging, op de website van het ziekenhuis. “Maar die gedachten heb ik gauw losgelaten. De toediening is me erg meegevallen. Via een sonde door mijn neus werd het materiaal rechtstreeks in mijn dunne darm gebracht. Nu is het afwachten en hopen op het gewenste resultaat.”