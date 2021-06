Martini Ziekenhuis stuurt 16 pallets met mondkapjes, isolatiejassen en brillen naar Suriname

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft vrijdagochtend zestien pallets met beschermingsmiddelen naar Suriname gestuurd.

In het Zuid-Amerikaanse land liggen, in tegenstelling tot Nederland, de ziekenhuizen overvol en is er een groot tekort vrijwel alles op medisch gebied.

“Nu onze voorraden van beschermingsmiddelen meer dan ruimschoots op orde zijn, besloten we om mondneusmaskers, isolatiejassen en beschermingsbrillen op te sturen naar onze collega’s in de zorg in Suriname”, zo stelt het ziekenhuis. “Uit eigen ervaring weten we hoe zwaar de zorg voor coronapatiënten is én hoe belangrijk het is om je veilig en beschermd te voelen tijdens het werk. Als we daar iets aan kunnen bijdragen, doen we dat heel graag!”

De organisaties Su4Su en Suridocs organiseren het transport van de goederen naar Suriname.