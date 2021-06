Martini Ziekenhuis screent niet meer op coronaklachten aan de deur

nieuws

Het Martini Ziekenhuis gaat vanaf maandag een aantal coronamaatregelen versoepelen, waaronder een uitbreiding van het aantal bezoekers voor patiënten. Ook wordt de screening op klachten bij de voordeur afgeschaft.

Op de verpleegafdelingen mogen patiënten nu dagelijks vier bezoekers per dag ontvangen. Er mag één volwassen bezoeker per patiënt tegelijk komen. Kinderen tot 16 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene meekomen. Patiënten op de Intensive Care mogen, op afspraak, maximaal twee keer twee bezoekers per dag ontvangen.

Einde screening aan de deur

Patiënten en bezoekers worden niet meer bij de voordeur op coronaklachten gescreend. Voor de poliklinieken en onderzoeksafdelingen houdt het ziekenhuis voorlopig vast aan de maatregel ‘kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak’. “Versoepeling is niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte in de gangen en wachtkamers”, zo stelt het ziekenhuis. “Begeleiders kunnen binnen wachten in het Martini Paviljoen of in de tijdelijke wachtruimte bij ingang West. Voor bepaalde patiëntgroepen maken we een uitzondering.”

Voor sommige verpleegafdelingen gelden nog wel aanvullende regels, die hier te vinden zijn. Patiënten en vaste bezoekers aan bepaalde afdelingen, moeten nog wel een digitale screening ondergaan.