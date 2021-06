Martini Ziekenhuis hoopt in juli eerste patiënt te ontvangen op verbouwde IC

nieuws

Er zijn nog wat puntjes op de i te zetten, maar het lijkt erop dat het Martini Ziekenhuis in juli de eerste patiënten kan ontvangen op de verbouwde IC.

Naast de huidige acht IC-bedden krijgt het Martini Ziekenhuis nog eens acht ‘gesluisde’ IC-bedden. Al deze kamers krijgen een eigen IC-lift en twee decentrale badkamers. Daarnaast bouw het ziekenhuis aan een nieuwe centraalpost, met zichtlijnen naar alle gesluisde kamers. Bij elke kamer komt daarnaast een werkplek, waar personeel de patiënt kan observeren en administratie kan afhandelen.

De verbouwing begon in april van dit jaar en het einde komt in zicht voor het ziekenhuis. De bedden en apparatuur moeten nog geplaatst worden en alle apparaten moeten nog tests ondergaan. Inmiddels krijgt ook het team van IC-verpleegkundigen en schoonmakers training in de nieuwe omgeving.