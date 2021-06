Marketing Groningen start met online ticketplatform

nieuws

Marketing Groningen is begonnen met een online ticketplatform voor Stad en Ommeland. Daarmee wordt het aanbod van Groningen op cultureel en recreatief gebied beter zichtbaar en beter boekbaar.

De afgelopen week is Marketing Groningen begonnen, de eerste ondernemers en instellingen enthousiast te maken om zich aan te melden en hun diensten online aan te bieden via het platform. Marketing Groningen wil vooral kleinschalige ondernemingen in de schijnwerpers zetten, zoals de vele kerkjes, borgen en ander erfgoed. Op dit moment is veel van wat de provincie Groningen te bieden heeft nog niet goed online te vinden.

Ondernemers en instellingen kunnen hun tickets aanbieden via de website visitgroningen.nl en aan de balie van de Groningen Store (VVV) in het Forum Groningen. Dankzij het ticketsysteem kan men reserveringen maken, met tijdssloten werken en een maximumaantal bezoekers per tijdsslot instellen. Bezoekers kunnen vervolgens eenvoudig de tickets bestellen en betalen.