Mantelzorgers krijgen blijk van waardering

nieuws

Mantelzorgers die in de gemeente Groningen wonen en mantelzorg verlenen kunnen de Mantelzorgkaart aanvragen. Hiermee geven de gemeente Groningen Humanitas een kleine blijk van waardering voor deze mensen.

Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week) en onbetaald zorgt iemand met wie hij of zij een persoonlijke band heeft, zoals een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

De Mantelzorgkaart bestaat uit coupons voor een aantal acties en activiteiten, bijvoorbeeld een gratis bos bloemen, iets lekkers van de bakker of een lunch voor twee personen. Voor kinderen en jongeren die opgroeien met een zorgsituatie binnen het bezin zijn er twee bioscoopbonnen.

Het aanvragen van een mantelzorgkaart gaat via de website ‘humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad’. Steunpunt Mantelzorg stuurt de mantelzorgkaart binnen twee weken per post toe.