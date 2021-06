Man weigert woning te verlaten en maakt beledigende opmerkingen richting agenten

nieuws

Foto: Raymond Meter - 112groningen.nl

Politieagenten hebben zaterdagavond op de Paterswoldseweg een 28-jarige man uit Roden aangehouden voor belediging. Dat meldt de politie aan incidentenwebsite 112groningen.nl.

Bij de politie kwam rond 18.30 uur een melding binnen dat er iets aan de hand was in een woning aan de Paterswoldseweg. Uit onderzoek van agenten bleek dat de 28-jarige man zich in een woning bevond van iemand anders. Deze bewoner wilde dat de persoon zou vertrekken, maar dit werd geweigerd. Agenten hebben vervolgens de persoon uit de woning gehaald. Hierbij werden de politiemensen echter beledigd. Hierop werd de man aangehouden.

De 28-jarige man is overgebracht naar het politiebureau waar hij verhoord zal worden. Tegen de man zal proces-verbaal worden opgemaakt.