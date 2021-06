Man (20) uit Stad vermist

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is dinsdagavond op zoek naar een twintigjarige man uit de stad die sinds het einde van de middag vermist wordt. Een Burgernetactie heeft tot nu toe niets opgeleverd.

De Burgernetactie werd rond 16.30 uur opgestart. In het bericht werden mensen opgeroepen om uit te kijken naar een twintigjarige man die licht getint is en geblondeerd half lang haar heeft. Tijdens zijn vermissing droeg de man een wit shirt en een witte wijde broek. Opvallend detail is dat hij een pandaknuffel bij zich heeft. De man is voor het laatst gezien in de Oude Ebbingestraat.

De actie werd even na 20.00 uur afgesloten waarbij de man echter nog niet gevonden was. Mensen die de man gezien hebben, of weten waar hij nu verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

GRONINGEN: Vermissing omgeving stad Groningen: Man, 20 jr, licht getint, geblondeerd half lang haar, wit shirt, witte wijde broek, pandaknuffel. Tips? Bel nu 112 https://t.co/IMupUuRhWT — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) June 29, 2021