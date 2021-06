Maarten Bartels tekent voor twee jaar bij Lycurgus

nieuws

Foto via Amysoft Lycurgus

Met Maarten Bartels heeft Amysoft Lycurgus de derde passer-loper in de selectie voor komend seizoen. De 22-jarige Brabander tekende maandag een contract voor twee jaar bij de Groningse volleybalclub.

Bartels speelde de afgelopen drie jaar op de Charleston University in Virginia (VS). “Ik ben klaar voor de volgende stap en in Nederland wil ik graag voor Lycurgus spelen”, vertelt Bartels. “Kijkend naar de faciliteiten, het professionele programma en afgelopen succesjaren, heb ik veel zin in deze nieuwe uitdaging.”

Met Bartels erbij zijn dertien spelers bekend voor het komende seizoen. Er was belangstelling voor Bartels uit Zwitserland, Engeland en België, maar coach Arjan Taaij is blij dat Bartels voor Groningen heeft gekozen: “Maarten is een ambitieuze goede passer-loper, die de afgelopen jaren in een serieus programma getraind heeft. Een zeer sterke speler die weet wat hij wil.”