“Maandagochtend perioden met regen en 16 graden, later in de week mogelijk 20 graden”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De tropische hitte van vorige week is verdwenen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis moeten we het komende week doen met lagere temperaturen.

“Maandagochtend zijn er perioden met, lichte, regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt het op steeds meer plaatsen vanuit het zuidwesten droog. De zon zien we niet of nauwelijks. Bij een matige noordelijke wind, windkracht 3 of 4, wordt het slechts 16 graden. In het Waddengebied zal een windkracht 5 staan.”

“Dinsdag blijft het droog en is er eerst veel bewolking. Later breekt de zon ook af en toe door maar het blijft met 17 graden wel koel. Woensdag en donderdag is het droog en wordt het met geregeld zon 18 of 19 graden. Vanaf vrijdag is er weer kans op een bui maar blijft de zon zich zo nu en dan ook laten zien. Het wordt dan 20 graden.”

