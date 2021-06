“Maandag zwoel bij 27 graden, later in de week af en toe een bui en koeler”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Na een warme maandag gaat de rest van de werkweek uit een ander vaatje tappen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het in de tweede helft van de week licht onbestendig.

“Maandagochtend is er veel zon maar in de middag neemt de bewolking toe gevolgd door enkele onweersbuien”, vertelt Kamphuis. “Het is met 27 graden warm en het voelt zwoel aan. De oostenwind is zwak, windkracht 2. Op dinsdag is het met 22 of 23 graden al een stuk minder warm. Er is af en toe ruimte voor de zon maar vooral in het oosten van de provincie is er ook kans op een regen- of onweersbui.”

“Op woensdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen bij vrij koel weer. Het wordt dan een graad of 18. In de rest van de week is het licht onbestendig met af en toe een bui, afgewisseld door opklaringen. Het wordt 19 tot 22 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.