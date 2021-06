“Maandag zomers, extreme hitte voor donderdag”

nieuws

Foto: Erick Bakker

Het kan in de tweede helft van de week wel eens extreem warm gaan worden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat het hittekanon aan.

“Maandag is het zonnig en wordt het rond de 25 graden”, vertelt Kamphuis. “De wind uit het westen tot zuidwesten is matig, rond windkracht 3. Dinsdag is er meer bewolking, maar zijn er ook flinke zonnige perioden. Met 20 graden wordt het wel wat winder warm. De lichte afkoeling is overigens maar tijdelijk want vanaf woensdag komt zeer warme en later zelfs hete lucht vanuit het zuiden van Europa onze kant op. Op woensdag is het zonovergoten en wordt het 28 graden. De temperatuur in de nachten zullen ook oplopen. Zo kan het in de nacht van woensdag op donderdag 17 graden worden.”

Bel met extreem warme lucht

“Op donderdag gaat het hittekanon aan. Er is zelfs een redelijke kans, die ik op dit moment groter schat dan vijftig procent, dat we te maken gaan krijgen met een situatie dat een bel met extreem warme lucht vanuit Duitsland net over ons gebied weet te schuiven. De kans dat de tropische 30 graden bereikt gaat worden is zeer groot, maar mogelijk wordt het zelfs nog een stuk warmer met 32 tot 34 graden. Ik beschouw het op dit moment als een niet ondenkbaar scenario. Op donderdag zal het drukkend en broeierig aanvoelen. Van de zwakke zuidenwind hoeven we geen verkoeling te verwachten. In de avond en nacht wordt de kans op een onweersbui groter en volgt een echte plaknacht waarbij de minimumtemperatuur rond de 20 graden komt te liggen.”

Onweersbui

“Op vrijdag lijken de scherpste kantjes van de hitte af te gaan. Ook dan is er kans op een regen- of onweersbui. Tijdens het weekend lijkt koelere lucht vanaf zee verder terrein te gaan winnen, maar het is bij deze situaties altijd wijs om een extra slag om de arm te houden. De kans op buien blijft ook dan aanwezig.”

Onderstaand kaartje geeft de situatie voor komende donderdag aan:

