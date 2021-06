Lycurgus treft Tours, Dynamo of Sastamala in CEV Cup

sport

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Amysoft Lycurgus treft in de zestiende finale van de Europese CEV Cup Draisma Dynamo uit Apeldoorn, Tours VB uit Frankrijk of Ford Levoranta Sastamala uit Finland. Dat heeft de loting voor de CEV Cup vrijdagmiddag uitgewezen.

Amysoft Lycurgus speelt op 30 november, 1 of 2 december eerst een uitwedstrijd. De return in Groningen is op 7, 8 of 9 december. Omdat Lycurgus een geplaatste club is, stroomt de ploeg van coach Arjan Taaij pas in een latere fase in. Tours VB speelt tegen de verliezer van een voorrondewedstrijd, om een plekje in de CEV Champions League. Deze wedstrijd gaat tussen Draisma Dynamo tegen Ford Levoranta Sastamala.

Coach Arjan Taaij denkt dat Tours de grootste kans maakt om de tegenstander te worden: “Ze spelen in de sterke Franse Pro A competitie en hebben altijd een goede ploeg.” Lycurgus weet echter wat het kan verwachten tegen Dynamo en Sastamala. De Groningse volleybalformatie won afgelopen seizoen de beker van de club uit Apeldoorn en verloor met 2-1 een serie wedstrijden om het landskampioenschap. Lycurgus zou Sastamala vorig jaar gaan treffen in de CEV Cup, maar de Finse ploeg trok zich terug vanwege coronabesmettingen.