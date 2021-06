Loodgieter weet oorzaak afvalwater in woning te achterhalen

nieuws

Foto: Daria Vinogradova via Instagram

Bewoners van een woning aan de Turfsingel klagen al maanden over een penetrante lucht in hun woning en rioolwater dat in de kruipruimte staat. Een loodgieter heeft zaterdag geconstateerd dat het afvalwater bij de buren vandaan komt. Dat meldt RTV Noord.

“Mijn familie stikt en mijn huis staat op instorten, omdat stinkend vet water ons huis binnenstroomt”, liet Daria Vinogradova, één van de bewoners, vrijdag aan OOG Tv weten. “De geur is verschrikkelijk. Mijn kinderen zijn constant verkouden, omdat we de ramen en deuren open hebben. We slapen allemaal samen in een kleine kamer boven, omdat elke nacht onze begane grond een hel wordt.” Volgens de bewoners wijzen de gemeente, de politie en het naastgelegen restaurant de afgelopen maanden naar elkaar en bleef een oplossing uit.

De gemeente Groningen heeft zaterdag een loodgieter naar het probleem laten kijken. De loodgieter trof in de kruipruimte vies water aan, vet en zeepresten. Dit is allemaal weggehaald. Ook werd de oorzaak aangewezen, de keuken van het naastgelegen restaurant. Het vermoeden bestaat dat de vetvangput in dit restaurant lek of kapot is. Als dit euvel gerepareerd is kan de vloer van de bewoners weer gerepareerd worden. Om de kruipruimte namelijk schoon te maken moest de vloer gedeeltelijk worden open gebroken. De gemeente heeft de afgelopen dagen contact proberen te zoeken met de eigenaar van het restaurant om het probleem te bespreken.