Line-up Hullabaloo Festival wordt donderdag bekendgemaakt op Grote Markt

De line-up van het Hullabaloo Festival dat op zaterdag 28 augustus wordt gehouden in het Stadspark, wordt komende donderdag bekendgemaakt op de Grote Markt. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De namen van de artiesten die op zullen treden worden vanaf 13.30 uur door een live-painter op de Grote Markt geschilderd. Op de website van het festival staat te lezen dat het om een combinatie gaat van bekende artiesten en artiesten die hoge ogen gaan gooien in de toekomst. Het Hullabaloo Festival werd in 2019 voor het eerst gehouden in de stad. Vorig jaar zou het festival ook neerstrijken op de Drafbaan, maar toen gooide de coronacrisis roet in het eten.

Naar alle waarschijnlijk start aanstaande donderdag ook de kaartverkoop. Eerder liet de organisator weten dat de kaartverkoop start wanneer ook de line-up bekend wordt gemaakt.

Meer informatie is te vinden op de website van het festival.