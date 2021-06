Lichtsculptuur “Wervel” in parkeergarage Forum genomineerd voor prijs

Met “Wervel” creëerde Nicky Assmann een gigantische videosculptuur die de virtuele werkelijkheid niet keurig in een rechthoekig kader tot je brengt maar als een beeld dat wild en organisch door de ruimte woekert.

Wervel werd vervaardigd in opdracht van gemeente Groningen, in het bijzonder CBK Groningen. De opdracht luidde dat het kunstwerk moest reageren op de architectuur en het DNA van het Forum: een laagdrempelig kunstwerk dat innovatie en wetenschap verenigt met verleiding en nieuwsgierigheid.

Wervel is genomineerd voor de prestigieuze MAB awards (Media Architecture Biennale Awards).Het kunstwerk is een van de drie genomineerden in de categorie Spatial Media Art. Op 2 juli is de uitreiking van de internationale prijs.