Lentis opent speciaal telefoonnummer voor doven en slechthorenden in crisis

Foto via Lentis

Vanaf vandaag kunnen doven en slechthorenden in Groningen, als eerste provincie in Nederland, gebruik maken van een speciaal crisisnummer van zorgorganisatie Lentis. Ze kunnen daarmee beeldbellen met een hulpverlener.

Via telefoonnummer 06-58903466 kunnen doven of slechthorenden een driegesprek voeren met een triagist en een doventolk, om via beeldbellen zo snel mogelijk de juiste hulp te krijgen. Lentis is de eerste ggz-instelling in Nederland die een crisisnummer toegankelijk maakt voor doven en slechthorenden.

“Er wordt niet altijd rekening gehouden met onze doelgroep”, vertelt Carminé Janssen, verpleegkundige bij het Doventeam van Lentis. “Toen ik een cliënt vertelde dat hij te allen tijde kon bellen naar de crisisdienst, realiseerde ik me dat deze hulpverlening helemaal niet voor doven en slechthorenden is ingericht.”

Lentis hoopt dan ook dat andere ggz-instellingen snel zullen volgen met de invoering van soortgelijke initiatieven, aldus Janssen: “Onze doelgroep is nu niet meer afhankelijk van een horend persoon, of genoodzaakt om de situatie uit te zingen in de hoop dat ze de volgende dag iemand van het Doventeam te pakken krijgen.”