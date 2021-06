Landelijke Studentenvakbond wil volledig fysiek onderwijs in september

nieuws

foto: André Huitenga

Hogescholen en universiteiten moeten in september weer helemaal open gaan zodat studenten weer volledig fysiek onderwijs kunnen krijgen. Dat vindt de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB.

“Studenten hebben door de coronacrisis te veel tijd alleen in hun kamer doorgebracht”, vertelt voorzitter Ama Boahene tegen persbureau ANP. “Je ziet dat het daardoor steeds slechter gaat met hun mentale gezondheid. Het is essentieel dat het onderwijs in september weer volledig op locatie plaatsvindt.”

Volgens Boahene zijn online lessen geen volwaardige vervanging voor fysiek onderwijs. “Tijdens onlinelessen mis je sociaal contact en discussie. Dat is niet alleen slecht voor de mentale gezondheid van studenten, maar ook voor de onderwijskwaliteit. We zien ook dat veel studenten door corona studievertraging oplopen. En dat terwijl het hoger onderwijs veilig open kan.” Hoe het nieuwe studiejaar er uit gaat zien is nog onbekend. Eerder heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) laten weten dat iedereen die dat wil voor eind augustus volledig gevaccineerd kan zijn. Dat zou op tijd zijn voor het nieuwe collegejaar dat in september van start gaat.